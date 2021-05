Na lange zoektocht ontdekte Lotte (21) oorzaak van pijn: ’Zwanger worden wordt nu moeilijker’

Columns & Opinie

’Moederhartmoeders maken zichzelf weer compleet belachelijk’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over een aantal berichten op Instagram gedeeld door ’De Kleine Activist’ een van de vrouwen achter ’Moederhart’. In die berichten valt te lezen hoe vrouwen een link leggen tussen hun verstoorde menstruatiecyclus en gevaccineerd...