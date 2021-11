Formatie in cruciale fase: vooral prijskaartje nog obstakel

Op tafel liggen nu nog echte hoofdpijndossiers zoals asiel en migratie, het afschaffen van het leenstelsel, rekeningrijden, stikstof en medisch ethische onderwerpen. Besloten moet worden wie er op welk onderwerp zijn zin krijgt en wie er juist een bittere pil moet slikken.

Volgens een goed ingevoerde bron kan - als alles meezit - er volgende week een concept-regeerakkoord liggen. Eerder werd nog gehoopt dat dit nog voor Sinterklaas zou lukken, maar VVD-leider Rutte zei afgelopen weekeinde al dat dit te snel is.

Prijskaartje

Het is vooral het prijskaartje van alle wensen van de formerende vier partijen (VVD, CDA, D66 en CU) dat nog een obstakel vormt. Aan zogeheten zijtafels van de formatie zijn allerlei plannen bedacht. Duidelijk is inmiddels dat de totale kosten daarvan zó hoog zijn, dat het zorgen baart.

Bekeken wordt daarom of er manieren zijn om de uitgaven te drukken. Een andere optie is om lasten te verhogen, maar dat ligt altijd gevoelig. Zo is middeninkomens juist een lastenverlichting in het vooruitzicht gesteld. Het schuldenquotum verder op laten lopen is ook een mogelijkheid, maar volgens een betrokkene wil je ook weer niet met een al te hoge schuldenberg beginnen.

Leenstelsel

Het leenstelsel is een van de peperdure dossiers waar nu snel een besluit over moet worden genomen. CDA, D66 en CU willen van het leenstelsel af en juist een vorm van een studiebeurs terug brengen. Afhankelijk van hoe hoog die beurs is en of alle studenten er in dezelfde mate aanspraak op kunnen maken kost dat al gauw een miljard euro per jaar. Een bijkomende kostenpost is het compenseren van studenten die voor hun studie hebben moeten lenen. Ook dat leidt in de slotfase van de formatie tot hoofdbrekens.

Kilometerheffing

Meer consensus zou er inmiddels zijn het gratis maken van kinderopvang. Vanaf een bepaald inkomen wordt er dan van ouders een eigen bijdrage gevraagd, mensen met de kleinste beurs betalen niks.

Het invoeren van een kilometerheffing is volgens een betrokkene nog niet van tafel. Allerlei varianten daarvan zouden nog steeds in het spel zijn. De kans dat de hypotheekrenteaftrek in de formatie nog verder wordt beperkt, wordt momenteel minder groot geacht.