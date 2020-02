Extreme veiligheidsmaatregelen rond zitting vermeende bende Taghi

LIVE - Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De bunker staat op een bedrijventerrein. Automobilisten en voetgangers worden tegengehouden. Eerdere zittingen in het geruchtmakende proces werden in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol gehouden.

De bunker is bij de zittingen donderdag en vrijdag niet toegankelijk voor publiek. Dat kan de zitting volgen in een zaal in het reguliere gerechtsgebouw in Amsterdam-Zuid, via een videoverbinding. De bunker heeft een beperkte capaciteit en slechts één zittingszaal. Voor de pers is wel plaats in het gebouw

Donderdag en vrijdag houdt de rechtbank inleidende zittingen in het grote, geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Daarin zal onder meer de stand van het onderzoek in de zaak tegen de groep van zestien verdachten worden besproken. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen onder leiding van Ridouan Taghi een „goed geoliede moordorganisatie” gevormd, die verantwoordelijk is voor vijf liquidaties en een reeks aanverwante feiten.

De vorige zittingen vonden in december plaats. Toen was hoofdverdachte Taghi nog voortvluchtig. Een paar dagen later werd hij aangehouden in zijn schuilplaats in Dubai. Op 7 februari arresteerde de politie in Colombia Taghi’s vermoedelijke rechterhand, Saïd R. Taghi werd binnen enkele dagen na zijn aanhouding naar Nederland overgebracht. De uitlevering van R. zal naar verwachting nog maanden duren.

Beiden worden berecht in het kader van het proces Marengo. Toen zij nog spoorloos waren, is de strafvervolging tegen hen al in gang gezet. De zaak tegen Taghi wordt op 6 maart voor het eerst op een openbare zitting besproken, apart van de rest. Via zijn advocaat heeft hij onlangs te kennen gegeven dat hij die dag niet van plan is in de rechtszaal te verschijnen.

De proporties van het proces Marengo zijn imposant: een grote groep verdachten en een lange lijst zware verdenkingen. Het proces is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Deze zijn nog eens opgevoerd na de moord op advocaat Derk Wiersum, op 18 september in Amsterdam-Buitenveldert. Wiersum was een van de advocaten van de kroongetuige in Marengo, Nabil B. Diens (niet-criminele) broer is eveneens doodgeschoten, in maart 2018. De twee moorden hebben het proces volledig op scherp gezet.

Voor het bewijs put het OM uit een gigantische hoeveelheid geheime berichten tussen de verdachten onderling, die specialisten hebben kunnen kraken. Daarnaast zijn er de tientallen verklaringen van kroongetuige B.

Taghi zelf is er donderdag en vrijdag niet bij. Zijn zaak wordt op 6 maart apart van de rest besproken. Taghi heeft via zijn advocaat gezegd dat hij van die zitting wegblijft. Hij zit vast in de extra beveiligde gevangenis in Vught.