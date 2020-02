Videoverbinding rechtbank en kroongetuige Nabil B. hapert voortdurend

Het beeld bevriest of valt weg. Ook is er geregeld geen of slecht geluid. De advocaten moeten bijna tegen de microfoon aan hangen om verstaanbaar te zijn. Dit alles tot toenemende irritatie van de advocaten en rechters.

B. is alleen voor de rechtbank en officieren van justitie zichtbaar. Zijn advocaten zijn anoniem, afgeschermd en praten met een stemvervormer. Tijdens vorige zittingen was er ook geregeld een probleem met de techniek. Afgelopen december was de kroongetuige via een videoscherm kort zichtbaar voor de pers.

OM: rechter moet bepalen waarover B. verklaart

Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtbank beslist waarover kroongetuige Nabil B. moet verklaren en waarover hij dat niet hoeft. B. heeft tientallen belastende verklaringen over Taghi en andere verdachten afgelegd. In ruil daarvoor heeft het OM hem een gehalveerde strafeis toegezegd.

B. (32) wordt in het kader van Marengo vervolgd voor zijn betrokkenheid bij twee liquidaties en bij twee pogingen daartoe. Hij kan wat het OM betreft voor deze feiten een straf van 12 jaar (in plaats van 24) tegemoet zien.

Sinds 17 januari is B. tien keer gehoord bij de rechter-commissaris. Advocaten van de Marengo-verdachten kregen daarbij de gelegenheid hem aan de tand te voelen. Tijdens die verhoren is discussie ontstaan over de „omvang van de verklaringsplicht” van de kroongetuige. Het OM vindt dat B. een ruimer verschoningsrecht toekomt dan de rechter-commissaris eerder heeft bepaald.

In de overeenkomst met justitie heeft B. de verplichting op zich genomen te verklaren over moord en pogingen tot moord en over de criminele organisatie. In totaal heeft B. over twaalf moorden verklaard. Momenteel staan er vijf moorden op de aanklacht tegen Taghi.

Extreme veiligheidsmaatregelen

Rond de zitting in het proces Marengo zijn extreme veiligheidsmaatregelen genomen. In de straten rond de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp heeft de politie zwaarbewapende, gemaskerde agenten ingezet. In de zaak staan zestien verdachten terecht, die met extra bewaakt vervoer naar het gerechtsgebouw worden gebracht.

De bunker staat op een bedrijventerrein. Automobilisten en voetgangers worden tegengehouden. Eerdere zittingen werden in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol gehouden.

De bunker is bij de zittingen donderdag en vrijdag niet toegankelijk voor publiek. Dat kan de zitting volgen in een zaal in het reguliere gerechtsgebouw in Amsterdam-Zuid, via een videoverbinding. De bunker heeft een beperkte capaciteit en slechts één zittingszaal. Voor de pers is wel plaats in het gebouw

’Goed geoliede moordorganisatie’

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen onder leiding van Ridouan Taghi een „goed geoliede moordorganisatie” gevormd, die verantwoordelijk is voor vijf liquidaties en een reeks aanverwante feiten.

De vorige zittingen vonden in december plaats. Toen was hoofdverdachte Taghi nog voortvluchtig. Een paar dagen later werd hij aangehouden in zijn schuilplaats in Dubai. Op 7 februari arresteerde de politie in Colombia Taghi’s vermoedelijke rechterhand, Saïd R. Taghi werd binnen enkele dagen na zijn aanhouding naar Nederland overgebracht. De uitlevering van R. zal naar verwachting nog maanden duren.

Beiden worden berecht in het kader van het proces Marengo. Toen zij nog spoorloos waren, is de strafvervolging tegen hen al in gang gezet. De zaak tegen Taghi wordt op 6 maart voor het eerst op een openbare zitting besproken, apart van de rest. Via zijn advocaat heeft hij onlangs te kennen gegeven dat hij die dag niet van plan is in de rechtszaal te verschijnen.

De proporties van het proces Marengo zijn imposant: een grote groep verdachten en een lange lijst zware verdenkingen.

Voor het bewijs put het OM uit een gigantische hoeveelheid geheime berichten tussen de verdachten onderling, die specialisten hebben kunnen kraken. Daarnaast zijn er de tientallen verklaringen van kroongetuige B.

Taghi zelf is er donderdag en vrijdag niet bij. Zijn zaak wordt op 6 maart apart van de rest besproken. Taghi heeft via zijn advocaat gezegd dat hij van die zitting wegblijft. Hij zit vast in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Inhoudelijke behandeling 2021

Het proces zal niet eerder dan begin volgend jaar inhoudelijk behandeld worden. Het OM denkt het dossier eind dit jaar „grotendeels gereed” te hebben.

„Aanvankelijk dachten we dat de inhoudelijke behandeling eind dit jaar wel zou kunnen, maar dat lijkt iets te optimistisch”, aldus de officier van justitie. Het OM doet momenteel ook nog onderzoek naar meer recente feiten waar Taghi mogelijk bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld de moord op de advocaat van de kroongetuige in dit proces. Dit zal waarschijnlijk geen deel uit gaan maken van Marengo, maar een nieuw proces worden. Het OM kan nog niet inschatten wanneer deze onderzoeken klaar zijn.