Werkzaamheden snelwegen vervroegd om fileleed te voorkomen

Nu het door de coronacrisis extreem rustig is op (snel)wegen gaat Rijkswaterstaat met aannemers aan de slag om geplande werkzaamheden sneller uit te voeren. Het gaat onder andere om het onderhoud aan de normaal zo drukke verkeersader A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld.

Op verzoek van verkeersminister Van Nieuwenhuizen gaat de wegbeheerder verder kijken met de bouwsector of ook werkzaamheden die voor latere jaren gepland staan, naar voren kunnen worden gehaald. „Het gaat niet alleen om maatregelen die direct uitvoerbaar zijn, maar ook om maatregelen voor over een half jaar en voor 2021.”

De VVD-bewindsvrouw gaat verder zorgen dat bedrijven waar Rijkswaterstaat mee werkt sneller hun geld krijgen. Betalingstermijnen in contracten worden teruggebracht naar een maand. Hoofdaannemers krijgen de oproep om op hun beurt voor snelle betaling te zorgen aan onderaannemers en leveranciers.

Een drempel bij asfaltprojecten vormt de langdurige besluitvorming en de verplichte inspraakprocedures. Het ministerie van Infrastructuur vindt dat omwonenden gewoon recht moeten houden op inspraak, daarom worden fysieke bijeenkomsten omgezet in digitale inspraak- en informatiebijeenkomsten.

„We hebben onze bouwers die werken aan onze wegen, bruggen en andere infrastructuur hard nodig. Veel mensen verdienen hun boterham in de bouw”, stelt Van Nieuwenhuizen. „Nu het rustiger op de weg is kunnen we bijvoorbeeld makkelijker een rijstrook afsluiten om extra meters te maken met het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt. Dit levert extra werk op voor de bouw en zorgt voor minder hinder als het straks weer drukker is op de weg.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt woensdag met een ander plan om de bouwsector te helpen rond de woningmarkt. Nederland heeft een structureel tekort aan huizen. Met allerlei betrokken organisaties is afgesproken om door te gaan met bouwen en het verlenen van vergunningen. Wat er terecht komt van deze plannen is nog maar de vraag, want er is alleen een ’intentieverklaring’ getekend.