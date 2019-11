Beloning van 15.000 euro in zaak vermiste Belg

De Belg is niet meer gezien sinds hij op zondag 2 juni zijn woning verliet in Lint (België). Zijn witte busje, een Peugeot Boxer, werd later leeg teruggevonden in Den Bosch. De auto is vermoedelijk ook in Steenbergen geweest. De politie stelt daar een buurtonderzoek in.

In de zaak zijn drie mensen aangehouden. In juli werd in België een vrouw gearresteerd en in oktober werden in Nederland een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter aangehouden. Ze zitten alle drie nog vast.