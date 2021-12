Vlogger springt uit crashend vliegtuigje, onderzoek naar opzet: ’Stunt om aandacht’

Trevor Jacob filmt hoe hij met zijn eigen eenmotorige vliegtuigje de as van een overleden vriend gaat uitstrooien boven de Sierra Nevada in Californië. De actiecamera’s in en buiten het toestel leggen vast hoe de motor van het toestel stopt, waarna Jacob de deur opent en zich uit het toestel laat vallen. Het vliegtuig zweeft daarna leeg naar beneden en boort zich in de bergflank.

Jacob landt aan zijn parachute in de bosjes vlak bij het wrak. Hij loopt naar eigen zeggen zware schaafwonden op, worstelt zich door het struikgewas, bekijkt het wrak en dwaalt dan vele uren zonder water door de wildernis tot hij diep in de nacht een weg bereikt. Daar wordt hij opgepikt. „Ik publiceer dit zodat anderen kunnen leren van wat ik heb meegemaakt”, zegt hij. In een emotionele slotscène strooit hij alsnog de as van zijn vriend uit.

Vrije val perfect in beeld

Bij kijkers ontstond direct wantrouwen over het heldenverhaal. Ze vragen zich af waarom Jacob na de motorpech op grote hoogte direct zijn vliegtuig in de steek laat in plaats van, zoals gebruikelijk, een glijvlucht te maken en een noodlanding te maken. Zijn ’bushplane’ is juist geschikt voor landingen in bijvoorbeeld een rivierbedding. Ze vinden het opmerkelijk dat hij ondanks de calamiteit geen moment zijn selfiestok loslaat zodat hij zijn vrije val perfect in beeld krijgt.

Zo is er meer reden tot scepsis. Het lijkt alsof Jacob geen poging doet om de motor aan de praat te krijgen, maar in plaats daarvan juist probeert om de propeller te laten stoppen met draaien. Bovendien heeft hij een grote valschermset om, met een hoofd- en een reserveparachute, terwijl piloten vanwege het zitcomfort vrijwel altijd een enkele noodparachute dragen. In zijn andere vliegvideo’s draagt Jacob zelfs nooit een parachute. De vlogger maakt een opmerkelijk lange vrije val voor hij zijn parachute opent. In plaats van te landen op open terrein bij een weg, komt hij daardoor midden in de wildernis in de struiken terecht, waarna hij toch moeiteloos zijn wrak terugvindt.

’Stunt om aandacht’

Veel kijkers van de gesponsorde video zijn razend. „Als vlieginstructeur maakt me dit woedend, goed dat de FAA dit onderzoekt”, schrijft iemand. „Een stunt om aandacht te krijgen, gedekt door de verzekering”, schrijft een ander. „Denk eens aan de gevaarzetting, het vliegtuig had God weet waar terecht kunnen komen waar het dood en vernietiging kon veroorzaken. Sluit hem op!” schrijft een derde.

De FAA meldt dat ze het geval onderzoekt en geen commentaar levert voor de zaak is uitgezocht. Trevor Jacob (126.000 YouTube-abonnees) geeft geen commentaar.