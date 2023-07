Celstraf van 6,5 jaar voor doodslag op filmmaker Wouter van Luijn

De correctionele rechtbank nummer 4 van Palma vindt het bewijs tegen F.F. voldoende om hem te kunnen veroordelen, zo melden Spaanse media dit weekeinde. Naast dat hij de cel in moet voor doodslag in de wijk Son Banya, is hem ook diefstal met geweld zwaar aangerekend.

De 34-jarige Van Luijn werd op brute wijze mishandeld, onder andere met slagen tegen het hoofd, in de beruchte wijk waar hij, met twee andere toeristen, met de taxi naartoe was gegaan. De filmmaker zou op pad zijn geweest om drugs te kopen, werd gemeld tijdens de verschillende zittingen.

Avondje stappen

De gebeurtenissen vonden plaats op 13 juli 2018 rond tien over half vier in de ochtend, na een avond stappen. Van Luijn – een jonge, alom geliefde editor – stierf na een nachtelijk bezoek aan de drugswijk, betiteld als de gevaarlijkste van Europa, op het Spaanse eiland. Hij was met zijn vader een paar dagen op vakantie gegaan. Nadat ze ’s avonds in een bar met vooral veel Engelstalige bezoekers waren geweest, vertrok zijn vader naar het hotel. Wouter bleef nog even hangen, en vertrok later naar de wijk waar hij uiteindelijk zou zijn beroofd en ernstig mishandeld.

Door het geweld zakte de Nederlandse filmregisseur bewusteloos op de grond. Amper twee uur na aankomst in het ziekenhuis, hij overleed hij. Volgens de rechter had zijn dood ook te maken met een aneurysma, een zwakke plek in de slagader, die leidde tot een fatale hersenbloeding.

Bekende drugscrimineel

Het Spaanse Openbaar Ministerie eiste in eerste instantie acht jaar tegen de hoofdverdachte, maar bracht die later terug tot zevenenhalf jaar. Uiteindelijk ging er dus nog een jaar vanaf.

F.F. zou vaker in de problemen zijn gekomen die met drugs en drugshandel hebben te maken. Het voormalige hoofd moordzaken van de Spaanse nationale politie verzekerde de rechter eerder al tijdens het tweedaagse proces dat de hoofdverdachte al snel de verdenking op zich laadde, onder andere door verklaringen af te leggen die niet stroken met de resultaten uit het onderzoek. De veroordeelde moet de ouders van het slachtoffer ook 150.000 euro aan smartengeld betalen.