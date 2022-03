’Politie controleerde trucker die politieagent doodreed niet of nauwelijks’

Volgens de onderzoekers is de politie jarenlang tekort geschoten bij de aanpak van de trucker, die op 7 juli vorig jaar tijdens een controle met zijn truck motoragent De Korte doodreed. De rechtszaak tegen M. loopt nog. Volgens het Openbaar Ministerie was M. ‘al langere tijd rancuneus in de richting van de politie’.

Bij de politiemensen was de vrachtwagenchauffeur geen onbekende. Hij werd regelmatig betrapt omdat zijn truck te zwaar beladen was, maar ook omdat hij als agressief en onberekenbaar in het verkeer bekend stond. In 2015 reed Willem M. tijdens een controle een motoragent aan, die daardoor zijn arm kwijtraakte. Een vrouw kwam in 2020 om het leven toen zij op haar fiets in Rockanje werd aangereden door de trucker.

Intimiderend

Na de dood van De Korte vroeg korpschef Henk van Essen de commissie Spee om onderzoek te doen naar hoe de politie om is gegaan met incidenten waarbij M. betrokken was. De commissie sprak met vijftien politiemensen. Uit het onderzoek blijkt dat de trucker meerdere keren in de periode van 1 oktober 2015, toen de eerste aanrijding plaatsvond, tot de dodelijke aanrijding van De Korte op 7 juli vorig jaar, een proces-verbaal aan zijn broek kreeg voor het rijden met een overbeladen vrachtenwagen. Door de rechter werden hem hiervoor forse geldboetes opgelegd. Daarnaast waren er drie incidenten waarbij de vrachtwagenchauffeur zich erg intimiderend gedroeg in de richting van agenten. In twee gevallen werd hij aangemeld bij het CBR, omdat de politiemensen vermoedden dat M. niet over de vereiste rijvaardigheid en rijgeschiktheid beschikte.

Toch werd M. na het voorval in 2015 grotendeels door de verkeerspolitie met rust gelaten. Dit nadat het Team Verkeer medewerkers had gevraagd om in het belang van hun eigen veiligheid terughoudend te zijn met het controleren en verbaliseren van de vrachtwagenchauffeur. Ook wilden zij voorkomen dat de lopende strafzaak zou worden beïnvloed. Dit leidde er volgens de commissie toe dat de meeste medewerkers van het Team Verkeer ervan afzagen om de chauffeur te controleren.

Volgens de commissie zijn alle zaken tegen M. ‘te afzonderlijk behandeld’, waardoor er geen totaaloverzicht was bij de politie van alle incidenten en controles waarbij de trucker betrokken was. Daardoor kon er geen onderzoek worden gedaan naar zijn geestelijke gesteldheid. Daarnaast was de interne communicatie bij de politie niet op orde en werd een aanpak niet gecoördineerd. Ook werd informatie onvoldoende gedeeld met het Openbaar Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Twee meldingen van het CBR om M.’s rijvaardigheid onder de loep te nemen, blijken niet goed te zijn doorgegeven.

Geestelijke gezondheid

De commissie beveelt aan om meer aandacht te besteden aan de controle op te zwaar beladen vrachtwagens. Ook moet er meer aandacht komen voor de geestelijke gezondheid van chauffeurs van zware trucks.

Het overlijden van Arno de Korte heeft diepe sporen achtergelaten bij de politie. De politie zegt alle aanbevelingen die de commissie heeft gedaan over te nemen. De familie van de omgekomen motoragent is vrijdagochtend op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek.