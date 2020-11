Antwerpse huisbaas vindt gemummificeerd lijk in kast

Profiteerde Rita drie jaar lang van uitkering Monique? Ⓒ GOOGLE MAPS

Een lugubere ontdekking in een appartement aan de Krommekensstraat in het Antwerpse Schipperskwartier. Daar werd in de kast van een woning een gemummificeerd lichaam gevonden. Uit onderzoek blijkt dat het om de geliefde van de voormalige huurster gaat. Het lichaam van Monique lag waarschijnlijk al ruim drie jaar achter gesloten deuren ...