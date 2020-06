Bart B. zaagde lichaam kapster Miranda ’uit liefde’ in stukken: ’Los m’n eigen dingen op’

De 57-jarige Bart B. uit Westzaan bleef het maandag in de rechtbank van Utrecht benadrukken: de enige reden waarom hij het lichaam van zijn vriendin na haar plotselinge dood in stukken zaagde, was dat hij haar wilde begraven op de plekken waar ze het gelukkigst is geweest. Dat was in het water waar ze ooit samen veel plezier beleefden aan een bootje. En in de tuin van hun woning in Soest.

Hij zaagde haar armen, benen en hoofd af. De romp stopte hij in een koffer die pas vier maanden later werd opgevist uit het water bij de Zuider IJdijk in Amsterdam. Haar hoofd en armen begroef hij in de tuin. Miranda’s benen zijn tot op de dag van vandaag spoorloos.

De familie van Miranda Zitman moet het verhaal van Bart B. met stijgende verbazing en woede hebben aangehoord. Maandenlang verzweeg Bart B. haar dood, om vervolgens het verminken van haar lichaam te presenteren als een goede daad.

Contact met ex

Het ging al een tijd niet meer goed tussen Bart B. en Miranda Zitman. In de zomer van 2018 zou Miranda hebben besloten om een punt te zetten achter hun relatie. Ze had weer contact met een ex van haar die in Canada woonde, en was van plan om daar in december drie weken naartoe te gaan.

Bart B. verzette zich daar aanvankelijk tegen. Totdat zij hem vertelde dat ze twijfelde of ze eigenlijk meer van vrouwen hield dan van mannen. „Dat is nu eenmaal een gegeven”, klonk het berustend in de rechtszaal, waar hij zich maandag en dinsdag moet verantwoorden voor moord, het verdonkeremanen van het lichaam en het plunderen van Miranda’s bankrekening.

Val van de trap

Bart B. ontkent dat hij Miranda heeft gedood. Ze is volgens hem op 28 december, enkele uren voordat ze naar Canada zou vliegen, van de trap gevallen. „Ik hoorde een enorm gedoe, en daar lag ze. Onderaan de trap, onder haar koffer.” Hij voelde „wel dertig keer” haar pols, zei Bart B. Hield een spiegeltje voor haar mond om te controleren of ze nog ademde. Maar Miranda was dood.

Waarom hij niet meteen de hulpdiensten belde? Bart B. weet het niet. „Ik ben niet een man die makkelijk om hulp vraagt. Ik los mijn eigen dingen op.” Dat bleek hij op een bijzondere manier te doen. Hij stapte in de auto, reed eerst naar het station in Utrecht en logde daarna in bij zijn sportschool. Vervolgens reed hij naar Schiphol, en verstuurde appjes vanaf Miranda’s telefoon. Naar vriendinnen en naar de ex in Canada die hij liet weten dat Miranda niet zou komen. „Vanaf dat moment ging een bal rollen die ik niet meer kon stoppen.” Hij deed het om Miranda’s familie het leed te besparen van haar overlijden, beweerde Bart B. Niet om de politie om de tuin te leiden.

Hij reed terug, logde uit bij zijn sportschool en ging boodschappen doen. Daarna tilde hij Miranda naar boven, naar de kleedkamer, en maakte hij de gang en trap grondig schoon. Boven in de kleedkamer kweet hij zich met een zaag en messen uit de keuken van zijn lugubere klus.

116.000 euro

Maar eerst boekte hij in totaal 116.000 euro van haar rekening over op rekeningen waarover hij kon beschikken. Tegenover de rechtbank hield hij vol dat Miranda dat zelf had gedaan, „voor het geval ze in Canada onder een bus zou lopen.”

De moeder en broer van Miranda Zitman zullen maandagmiddag gebruikmaken van hun spreekrecht. Dinsdag hoort Bart B. welke straf het Openbaar Ministerie voor hem in petto heeft.

