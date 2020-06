Rechtbank behandelt zaak vermoorde kapster Miranda Zitman

Bart B. zou de 52-jarige kapster onder meer op het hoofd hebben geslagen en haar hebben gewurgd. Daarna sneed hij haar lichaam in stukken.

In januari vorig jaar spoelde een koffer met daarin haar romp aan op de Zuider IJdijk in Amsterdam. Destijds kon nog niet worden vastgesteld van wie de romp was. Andere lichaamsdelen werden gevonden in de tuin van haar woning in Soest. Die vond de politie in april 2019 nadat Bart B. zich meldde.

Tijdens een eerdere pro formazitting in de strafzaak zei Bart B. dat de dood van zijn vriendin het gevolg was van een ongeluk. Hij zou haar levenloos onderaan de trap in haar woning hebben gevonden. „Ik kan alleen zeggen dat ik daarna verkeerd heb gehandeld. Ik had meteen de politie moeten bellen.”

Miranda Zitman, die jarenlang een kapsalon in de Amsterdamse Jordaan had, is vermoedelijk op 28 december gedood in Soest. Daarna werd ze tot april vermist. De verdachte was werkzaam als beveiliger in de tbs-kliniek in Den Dolder.

Bart B. wordt ook vervolgd voor oplichting van de bank. Hij maakte 116.000 euro over van Miranda Zitmans rekening naar de zijne. Bovendien verstuurde hij mails vanaf haar account en berichten met haar telefoon om het te doen voorkomen alsof ze nog in leven was.

Verslaggever Saskia Belleman is in de rechtbank aanwezig.