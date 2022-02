PvdA probeert kiezer met betaalbare woningen te lokken

Ploumen haalt bij aftrap van de campagne van haar partij richting de gemeenteraadsverkiezingen hard uit naar andere partijen die volgens haar ’verkeerde keuzes’ maken. „Zo is er de verkeerde keuze van D66 in de hoofdstad, dat voorstelt om meer dure koopwoningen zonder keuken te bouwen. En minder betaalbare huurwoningen voor leraren, verpleegkundigen en trambestuurders.”

Maar ook het kabinet krijgt een sneer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. „De verkeerde keuze van Rutte IV om Groningers in de rij te laten staan, het kinderhartcentrum in de stad te sluiten en nu de kazerne in Assen ook dicht te willen gooien. De verkeerde keuze om de Limburgers te laten zitten met de waterschade en steden als Valkenburg het vel over de neus te trekken om het herstel te kunnen betalen.”

’Gure keuzes’

De PvdA-leider noemt dat ’gure keuzes van mensen en partijen die geen idee hebben wat er leeft in het land’. „Niet meer luisteren naar wat mensen echt nodig hebben. Geen oog voor wat écht belangrijk is.”

Volgens Ploumen is de stembusgang in maart bepalend voor woningbouw in de buurt. De uitslag bepaalt van wie een dorp of stad is, en voor wie er wordt gebouwd, stelt ze in haar toespraak. „De ongelijkheid in Den Bosch wordt net als in de rest van ons land almaar groter en groter. En dat is waarom de komende gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk zijn.”

De PvdA is overigens zeker niet de enige partij die probeert op te vallen door van woningbouw een speerpunt te maken. Door de enorme woningnood roepen partijen van links tot rechts in politiek Den Haag dat er snel meer en goedkoop moet worden gebouwd. De grote vraag is vooral welke partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het best duidelijk kan maken hoe dat kan worden bereikt.

De aftrap van de PvdA-campagne in Den Bosch werd door storm Eunice aangepast. Niet alle geïnteresseerde leden konden de hoofstad van Brabant bereiken zaterdagmorgen.