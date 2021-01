Politie arresteert dronken man in Haarlem na aanrijding 7-jarig meisje

Rond 13.00 uur ’s middags wilden twee meisjes de Rijksstraatweg in Haarlem oversteken, nadat hun stoplicht op groen was gesprongen. Een van hen werd vervolgens aangereden door een auto. De bestuurder stapte na de aanrijding even uit, maar reed vervolgens toch door.

De politie kon de bestuurder van de auto ruim een uur later aanhouden. Bij een blaastest bleek dat hij bijna vijf maal de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen.