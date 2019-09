’Israëlische annexatie Jordaanoever onacceptabel’

Daarin belooft hij bij verkiezingswinst onder meer de Jordaanvallei, het oostelijk deel van de westoever dat grenst aan Jordanië, bij Israël in te lijven. Daarmee zouden de Palestijnse gebieden nog meer worden ingesloten; een tweestatenoplossing zou daarmee feitelijk onmogelijk worden. „Annexatie is in strijd met het internationaal recht”, schrijft Blok.

De minister vindt dat dit soort verkiezingsretoriek het ’wantrouwen vergroot’. Nederland en de EU accepteren geen aanpassingen van de grenzen van 1967, schrijft de bewindsman, tenzij die door Israël en de Palestijnen in onderhandelingen overeen worden gekomen. „Het kabinet beschouwt het Israëlische nederzettingenbeleid als strijdig met internationaal recht. Voortzetting ervan en stappen in de context ervan genomen, ondermijnen de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en kansen op vrede.”

De verkiezingen in de Joodse staat zijn volgende week op dinsdag 17 september.

Kritiek op VN

Blok liet zich woensdag eveneens uit over alle veroordelingen die over Israël worden uitgesproken in de mensenrechtenraad van de VN, waar geen ander land zoveel veroordelingen krijgt, meer dan bijvoorbeeld Syrië of Noord-Korea. „Israël wordt op een onacceptabele en disproportionele manier door de mensenrechtenraad behandeld”, zo zei hij. „Alle landen langs dezelfde meetlat.” Nederland bracht deze boodschap woensdag in de Mensenrechtenraad in Genève.

