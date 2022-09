Twee aanhoudingen voor reeks autobranden Ede, politie sluit andere aanhoudingen niet uit

De branden woedden volgens de brandweer op zes verschillende plekken in de Gelderse gemeente. De autobranden vonden plaats in de wijk Veldhuizen. Ⓒ ANP / ANP

EDE - Twee mannen zijn dinsdag aangehouden in verband met een reeks autobranden vorig jaar in Ede, meldt de politie. Het gaat om een man van 20 uit Ede en een 25-jarige man uit Veenendaal. De twee zitten vast voor verder onderzoek. De aanhoudingen komen exact een jaar nadat in de nacht van 13 op 14 september 2021 in de wijk Veldhuizen twintig auto’s uitbrandden in zes verschillende straten.