’Regering-Trump bespreekt nieuwe kernproef’

Een van de twee 23-ton wegende deuren die dienen als de hoofdingang van de North American Aerospace Defense Command's (NORAD) in Colorado Springs. De overheidsbunker is bestand tegen een atoombom van 30 megaton. Ⓒ EPA

WASHINGTON - De regering-Trump heeft overlegd over het uitvoeren van een nieuwe kernproef. Dat schrijft The Washington Post zaterdag. De krant beroept zich op informatie van een hoge overheidsofficial en twee van diens ex-collega’s met kennis van zaken over deze bespreking.