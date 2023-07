Congreslid waarschuwt na zien geheime UFO-beelden: ’Dit kan mensheid niet aan’

Tim Burchett, politicus in de Amerikaanse staat Tennessee was te gast in de podcast Event Horizon. Daar zou hij onder anderen gezegd hebben dat buitenaardse levensvormen technologie zouden hebben die de mensheid „niet aankan.”

„Als ze er zijn, zijn ze er. Als ze dit soort technologie hebben, kunnen ze ons in houtskool veranderen”, zei Burchett. „Als ze dingen kunnen als lichtjaren reizen, met snelheden vliegen die we hebben gezien, onder water vliegen, geen warmtespoor achterlaten, dat soort dingen, dan zijn ze echt een klasse apart.”

House Oversight Committee

Burchett is lid van de House Oversight Committee, een comité dat zich buigt over mogelijke bedreigingen en onverklaarbare UAP’s. „We kunnen het niet aan”, zei hij in de podcast over potentiële buitenaardse technologie. „We kunnen ze niet afweren. Daarom denk ik dat ze geen bedreiging voor ons vormen, anders zouden ze dat al lang geweest zijn.”

Burchett deed zijn uitspraken nadat klokkenluider David Grusch, een veteraan van de luchtmacht die door velen als geloofwaardig wordt beschouwd, beweerde dat de regering een geheim programma voor het terughalen van UFO’s uitvoert.