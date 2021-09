Duits trainingsschip terug bij marine na opknapbeurt van 135 miljoen

De driemaster uit 1958 werd in december 2015 naar een schepenbouwer gebracht voor de renovatie. Door de almaar stijgende koste ging de scheepswerf uiteindelijk failliet. Het bedrijf Lürssen in Bremen nam de reparatieklus over en gaf het schip donderdag in Wilhelmshaven terug aan de marine. „Ons team en onze partners hebben het voor elkaar gekregen om nieuw leven te blazen in deze lege metalen huls in minder dan twee jaar tijd. De Gorch Fock kan weer varen.”

Het schip wordt nu teruggevaren naar de thuishaven in Kiel, aan de Oostzee.

Op het schip worden leerlingen van de marine-academie opgeleid. Het is een replica van het gangbare Gorch Fock-model uit de jaren 30. Na de Tweede Wereldoorlog werden alle opleidingsschepen in beslag genomen door de geallieerden. Dit was het eerste opleidingsschip van Duitsland na de oorlog.