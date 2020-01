Nederlandse toeriste gered van gevaarlijke Argentijnse berg

De Nederlandse is naar een dokterspost in El Chaltén gebracht. Ze had haar scheenbeen gebroken.

Mount Fitz Roy ligt in de zuidelijke Andes. De berg is 3375 meter hoog en staat bekend om zijn steile wanden, waardoor de beklimming extreem moeilijk is. De grens tussen Argentinië en Chili loopt precies over de top van de berg.