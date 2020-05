Gevangenen infecteerden zichzelf om vrij te komen

De leiding van de North County Correctional Facility in Castaic zag op bewakingbeeld dat de criminelen een mogelijk besmet gezichtsmasker ronddeelden en er flink aan snoven. Ze dronken ook heet water en lieten zich daarna meteen temperaturen door verpleegkundigen.

De bewakingsbeelden waren door de directie opgevraagd omdat het aantal coronapatiënten plotseling snel steeg. De leiding wilde kijken of de gevangenen wel genoeg afstand hielden. Tot hun verbijstering zagen ze dat de inwoners zichzelf probeerden te besmetten. Dertig gevangenen hebben nu corona, negen van hen zaten in de groep die op video te zien was.

Volgens sheriff Alex Villanueva gingen ze er ten onrechte vanuit dat ze zouden worden vrijgelaten na besmetting. „Dat zal nooit gebeuren”. Waarschijnlijk reageerden ze op een gerucht dat er plannen waren om gevangenen naar huis gestuurd zouden worden.