Wilders: Henk Bres mag blijven ondanks racistische tweets

Bres had dinsdagavond getwitterd dat hij woedend is over „filmpjes van negers die geweld plegen. Gewoon misselijkmakend.” Bres stelt dat hij „de laatste dagen een enorme racist is geworden” door dit soort beelden. Ook deelde hij een filmpje van iemand die een wapen richt op een plunderaar, met de tekst „Misschien de oplossing....hier luisteren die tyfushonden wel naar!!.”

Twitter verwijderde de tweets. De Haagse PVV wilde niet reageren en stelde dat Bres op persoonlijke titel sprak.

Volgens Wilders heeft Bres zelf de tweets verwijderd en wel degelijk toegegeven dat „die niet deugden.” Hij is „echt niet te beroerd om te zeggen dat dat niet kon”, antwoordde hij op vragen van PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Die verweet de PVV-leider dat die niet of nauwelijks afstand nam van Bres’ uitlatingen en zich daardoor liet kennen als de aanvoerder van een racistische partij.

Dat is „complete onzin”, zei Wilders tijdens het jongste debat over de coronacrisis, dat door de nasleep van de demonstratie op de Dam van maandag veel over racisme ging. „Wij zijn geen racistische partij.” Juist autochtone Nederlanders worden gediscrimineerd, zegt Wilders.