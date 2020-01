Aanval Salvini afgeslagen

De aanval van Matteo Salvini’s Lega op het ’rode bolwerk’ Emilia-Romagna is afgeslagen. Ⓒ FOTO REUTERS

ROME - Matteo Salvini en zijn Lega zijn er niet in geslaagd om Emilia-Romagna te veroveren tijdens de verkiezingen in deze Noord-Italiaanse regio zondag. De gouverneurskandidaat van de sociaaldemocratische regeringspartij PD, Stefano Bonaccini, pakte ruim 51% van de stemmen in deze regio, die onder meer bekend staat om de Parmezaanse kaas en hoofdkwartier van sportautoproducent Ferrari.