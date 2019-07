Weer seksueel misdrijf groep tieners Mülheim

Twee dagen eerder was een jonge vrouw in de plaats verkracht door vijf jongeren van 12 tot 14 jaar. Dat gebeurde in een bos achter een speeltuin. Ⓒ Hollandse Hoogte

MÜLHEIM - Voor de tweede keer in korte tijd is in het Duitse Mülheim an der Ruhr, op vijftig kilometer van de Nederlandse grens, een seksueel misdrijf gepleegd door een groep tieners. De vijf verdachten tussen de 11 en 17 jaar zouden een meisje van 15 hebben vastgehouden en betast toen zij net uit een lijnbus was gestapt.