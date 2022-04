Drie Iraanse vrouwen gearresteerd na dansen op begraafplaats

„De emoties van de families van de mensen die op de begraafplaats zijn begraven zijn gekwetst”, zei aanklager Mohammad Hosseini over de zaak. De vrouwen hebben hun excuses aangeboden „voor het plegen van een daad die in strijd is met de sociale normen”, voegde hij eraan toe.

Dansen in Iran is geen misdaad, maar juridische experts zeggen dat als iemand in het openbaar of op internet danst op een manier die wordt gezien als een overtreding van de goede zeden, hij vervolgd kan worden.