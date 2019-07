HagaZiekenhuis gaat in beroep tegen ’Barbieboete’

Exterieur van het Hagaziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het HagaZiekenhuis in Den Haag gaat in beroep tegen de boete van 460.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgelegd. Het ziekenhuis kreeg de boete omdat uit onderzoek naar voren kwam dat de beveiliging van patiëntendossiers niet op alle punten in orde is. De aanleiding voor het AP-onderzoek was dat tientallen ziekenhuismedewerkers het medische dossier van realityster Samantha de Jong, ook bekend als Barbie, in hadden gezien.