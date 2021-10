Zeker tien tips: ’Verloofde van vermoorde Gabby Petito gespot in North Carolina’

Tipgevers melden dat ze een sterk op hem gelijkende man hebben gezien in het westen van de staat, bij de grens met Tennessee. De politie bevestigt dat de tips uit hetzelfde gebied komen.

Naar nu blijkt werd een van de 911-meldingen afgelopen zaterdag gedaan. Een man claimde ’voor 99,99 procent zeker te weten’ dat het om de 23-jarige Laundrie ging. „Hij praatte heel snel”, verklaarde de anonieme tipgever. „Hij zei dat zijn vriendin hem had verlaten en dat hij zo snel mogelijk naar Californie wilde om haar te zien.” Er is een audiofragment van het telefoongesprek vrijgegeven. „Ik weet het zeker. Het was hem.”

Bekijk ook: Gabby Petito en Brian Laundrie lieten samen tattoo zetten om hun liefde te vereeuwigen

Eerder werden er ook al meldingen gedaan in Canada, Alabama en Montana. Nooit werd er enig spoor van Laundrie gevonden, liet de FBI weten.

Lees verder onder de foto

De Amerikaanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Brian Laundrie, de 23-jarige verloofde van de overleden Gabrielle ’Gabby’ Petito. Hij wordt verdacht van het „onrechtmatig gebruiken” van haar creditcard. De politie wil hem ook spreken in verband met de dood van Petito.

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar partner Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Haar lichaam werd later gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. De vermissing van de 22-jarige vrouw is in de Verenigde Staten en inmiddels ook elders in de wereld groot nieuws.