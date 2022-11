Zaak gruwelmoord Ichelle: OM eist 18 jaar cel voor Sandra H.

Volgens de officier van justitie heeft Sandra H. getoond „een weerzinwekkend gebrek aan respect te hebben voor het menselijk lichaam.”

De officier maakte duidelijk geen enkel geloof te hechten aan het verhaal dat Sandra H. een dag eerder aan de rechtbank vertelde. Zij beweerde dat de vrouwen elkaar over en weer een duw hadden gegeven, en dat Ichelle met haar hoofd tegen de radiator viel en bewusteloos raakte. Dat gebeurde tijdens een ruzie over het feit dat Ichelle en de partner van Sandra H. Felix verliefd op elkaar waren geworden. Daarna wurgde zij de jonge vrouw, uit vrees om haar negen kinderen en haar leven kwijt te raken.

Volgens de officier moet Sandra H. Ichelle op een onbewaakt moment een klap met een hard voorwerp tegen haar rechter-oogkas hebben gegeven, waardoor Ichelle weerloos was. Vervolgens heeft Sandra H. haar op een stoel vastgebonden en gedwongen om de inlogcode van haar telefoon te geven. De officier zei zich niet voor te kunnen stellen dat Sandra H. met haar zestig kilo, haar nekhernia en krachtsverlies in een arm in staat is geweest om de 1,80 meter lange en tachtig kilo wegende Ichelle omver te duwen.

Ook is de officier ervan overtuigd dat Sandra H. Ichelle heeft gewurgd terwijl die vastgebonden zat op een stoel. Dat leidt hij onder meer af uit een filmpje dat Sandra H. maakte waarop een stukje van Ichelle te zien is. Ze hangt onderuit op een stoel, met een kleed deels over haar lichaam. Daarmee moet Sandra H. haar hebben vastgebonden, zegt de officier.

Motief niet duidelijk

Wat precies het motief van Sandra H. is geweest om Ichelle te doden is niet duidelijk geworden. Het is mogelijk dat Sandra H. boos was dat haar vriendin verliefd was geworden op haar partner en dat ze vreesde alleen achter te blijven.

Lees verder onder de foto

Sandra H. Ⓒ Petra Urban

Er is ook een ander scenario denkbaar: dat Sandra H. boos was dat Ichelle koos voor Felix, in plaats van voor haar. Eerder haalde ze Ichelle over om seks met haar te hebben, omdat ze volgens de officier haar lesbische of biseksuele gevoelens wilde onderzoeken.

Nabestaanden in onzekerheid

De officier rekende Sandra H. extra aan dat ze de nabestaanden lang in onzekerheid liet over het lot van Ichelle die van de aardbodem leek te zijn verdwenen. „Ze deed zelfs me aan een zoektocht, terwijl ze in diezelfde periode een zaag en een bijl kocht bij de Brico in Brugge, om het lichaam in stukken te kunnen hakken.”

De stoffelijke resten van Ichelle werden uiteindelijk in februari 2021 gevonden in een uitwateringskanaal tussen Sluis en Retranchement. Kort erna werd Sandra H. aangehouden.

Herhaling

Volgens deskundigen is Sandra H. verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een persoonlijkheidsstoornis die vermoedelijk heeft doorgewerkt in haar gedrag. Desondanks schatten ze het risico op herhaling in als laag tot matig. Ze adviseerden geen oplegging van tbs, maar vinden een langdurige behandeling wel noodzakelijk.

De officier eiste om die reden evenmin een tbs-maatregel, maar wees de rechtbank er wel heel nadrukkelijk op dat er ambtshalve een zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) kan worden opgelegd.