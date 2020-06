NIOD: ’Rotterdam profiteerde van anti-Joodse maatregelen nazi’s’

Tot deze conclusies komen Hinke Piersma en Marleen van den Berg. Zij deden namens het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek naar de ontrechting en het rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers in de periode 1940-1955.

De gezamenlijke Joodse organisaties in Rotterdam willen in navolging van Amsterdam en Den Haag moreel rechtsherstel in de vorm van een financiële tegemoetkoming.

„Het enorme leed dat de Joodse bevolkingsgroep is aangedaan kan door een financiële tegemoetkoming niet worden weggenomen, maar het gemeentebestuur kan wel proberen onrechtvaardige bureaucratische beslissingen die in Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog gemaakt zijn zo goed mogelijk te repareren. Een hieruit voortvloeiende tegemoetkoming zal kunnen bijdragen aan het zichtbaar maken van en het in standhouden van 400 jaar Rotterdams Joods cultureel erfgoed en de toekomst borgen voor het Joodse leven in onze havenstad”, aldus de gezamenlijke Joodse organisaties in een persverklaring.

Terugkomst van Joodse burgers na de bevrijding.

In 2018 gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb opdracht om het bestuurlijk beleid van Rotterdam ten aanzien van Joodse oorlogsslachtoffers te onderzoeken. In de Maasstad woonden voor de Tweede Wereldoorlog 13.000 Joden. Na de oorlog kwamen er een kleine duizend terug naar de havenstad.

Rekeningen

De onderzoekers hebben antwoord proberen te krijgen op de vragen in hoeverre er in Rotterdam gemeentelijke heffingen zijn geweest of rekeningen zijn gepresenteerd die achteraf als onbillijk kunnen worden beschouwd. Ook moest er duidelijkheid komen of er na 1945 rechtsherstel heeft plaatsgevonden van door de gemeente Rotterdam gekocht of geëxploiteerd Joods bezit.

Het onderzoek werd bemoeilijkt door het feit dat door het bombardement, in mei 1940, veel materiaal verloren is gegaan. Ook de vernietigingszucht van het NSB-stadsbestuur, dat zich in de zomer van 1944 van compromitterende stukken ontdeed, maakte de zoektocht naar feiten lastig.

Huizen onteigend

Duidelijk geworden is dat al het onroerend goed binnen de ’brandgrens’ kort na het bombardement werd onteigend. Rotterdam zou volgens het NIOD financieel voordeel hebben gekregen door bijvoorbeeld het exploiteren van onteigende huizen binnen die brandgrens. Ook werd buiten de brandgrens gemeentelijke straatbelasting opgelegd, terwijl het Joodse onroerend goed door de nazi’s onteigend was.

Volgens het NIOD is moeilijk vast te stellen in welke mate de Joodse huiseigenaren financieel zijn benadeeld. Ook stellen de onderzoekers vast dat het voor de Joodse overlevenden niet altijd gemakkelijk was om te protesteren omdat de herstelwetgeving uitging van het principe ’minnelijke regeling’. „Wie bezwaar maakte, werd al snel ondankbaarheid verweten”, aldus het NIOD.

De Joodse organisaties zijn dankbaar dat de gemeente het onderzoek heeft laten uitvoeren. „We gaan ervan uit dat zij het juiste besluit neemt op basis van de in het rapport getrokken conclusies.”