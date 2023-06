Politie vindt 72 katten en 3 honden in meerdere vriezers: ’Agenten waren in shock’

Tijdens een politie-inval in een huis in de regio Borinage vonden agenten en diereninspecteurs vuilniszakken met dieren in meerdere vriezers. Dierenrechtenorganisatie SPA van de stad La Louvière werd door de politie gebeld om de dieren te tellen. Zij noteerden 72 katten en 3 honden. „Het is vreselijk wat ze hebben ontdekt”, zei SPA-voorzitter Gaetan Sgualdino tegen La Libre. „Het is een daad die niet menselijk is. We vragen ons af hoe ze rustig konden leven met de dingen die zie gedaan hebben. Het is echt onbegrijpelijk.”

Dierenartsen van de SPA vonden volwassen katten, kittens en zelfs foetussen van katten. Een aantal van hen was al aan het ontbinden. „De diereninspecteurs zeiden dat ze zoiets nog nooit hebben gezien”, zei Sgualdino. „En de agenten die tijdens de telling bij ons bleven waren in shock.”

Slechte staat

In de woning werden ook nog 25 levende katten aangetroffen. Zij waren in slechte staat en werden ondergebracht bij meerdere opvanglocaties. „We zagen duidelijk dat ze daar mishandeld werden”, zei Sgualdino. „Er lagen overal uitwerpselen en afval. Het is verschrikkelijk. Dat soort gedrag kan je je moeilijk voorstellen.”