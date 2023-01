Elena (33) zat in het gecrashte vliegtuig Nepal: plaatste nog selfie vlak voor vertrek

Banduro woont in Moskou en reist voor haar werk de hele wereld rond, zo schrijft DailyMail. Het vliegtuig van Yeti Airlines stortte zondag neer kort voor de landing in Pokhara. Het was vertrokken vanuit hoofdstad Kathmandu, dat ongeveer 150 kilometer ten zuidoosten van Pokhara ligt. Het vliegtuig vervoerde 68 passagiers en vier medewerkers. De meesten waren Nepalees, maar er zaten ook vijf mensen uit India, vier Russen, twee Zuid-Koreanen, een Fransman, een Ier, een Argentijn en een Australiër aan boord.

Reddingswerkers zoeken maandag verder naar brokstukken en mogelijke slachtoffers van de vliegtuigcrash in Pokhara in Nepal. De lokale politie meldt dat zeker 68 van de 72 inzittenden zijn overleden. Een aantal mensen is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Facebookpagina van Banduro schrijft haar zus Christine Markova dat Banduro een prachtige vrouw was. „Ze was altijd eerlijk over haar gevoel. De wereld had nog zoveel van haar kunnen leren”, luidt de tekst.

De Nepalese premier Prachanda zegt op Twitter „diep bedroefd” te zijn door het „tragische ongeval.” Hij roept alle instanties en burgers op om samen te werken. Maandag is een dag van nationale rouw in het land.

De regering heeft een team van vijf mensen samengesteld om de crash te onderzoeken. Binnen 45 dagen moet er een rapport zijn over hoe het mis kon gaan.