Boris neemt de gok van zijn leven, Farage slijpt de messen

Boris Johnson is er heilig van overtuigd als winnaar uit de komende verkiezingen te komen. Opiniepeilers zijn daar een stuk minder zeker van. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Nu het Britse parlement akkoord is gegaan met verkiezingen op 12 december, heeft Boris Johnson de gok van zijn leven genomen. Hij staat weliswaar 10 procent voor op Labour-leider Jeremy Corbyn, maar in de hoek staat Nigel Farage van de Brexit Partij klaar om de leider van de Conservatieven in mootjes te hakken.