Duizenden mensen bij Pride Walk Amsterdam

Het kleurrijke en bonte gezelschap verzamelde in het begin van de middag in het Martin Luther King Park in Amsterdam Zuid. Daar werden een hele reeks toespraken gehouden en werd opgetreden door artiesten. Vanuit het park werd naar de binnenstad en het Centraal Station gewandeld. Verwacht werd dat het verkeer in de Amsterdamse binnenstad een tijdje vast zou lopen door de luidruchtige stoet, waarbij veel regenboogvlaggen werden meegedragen.

Het aantal deelnemers was groot. Waarschijnlijk omdat er zaterdag weinig andere dingen werden georganiseerd op de Amsterdam Pride. Normaal gesproken zou de botenparade door de Prinsengracht plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis ging die niet door.

Onveiligheid LHBTI+-gemeenschap

In de toespraken werd vooral de nadruk gelegd op de toenemende onveiligheid die LHBTI+-mensen steeds meer ervaren in Nederland en vooral ook in Amsterdam. Zo werd verwezen naar het geweld in de hoofdstad tegen homomannen, maar ook werd enkele keren gerefereerd aan de 14-jarige Frédérique uit Amstelveen die twaalf dagen geleden zwaar mishandeld werd omdat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is. „Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn”, antwoordde ze.

Een van de sprekers zei dan ook: „Je zou denken dat er 50 jaar na de rellen in New York geen Pride meer nodig is. Maar nog steeds worden we blootgesteld aan discriminatie en geweld.”

Ook werd aandacht gevraagd voor de internationale positie van LHBT+’ers in de rest van de wereld. In zo’n zeventig landen is bijvoorbeeld homoseksualiteit nog strafbaar. Vlaggen van die landen hangen momenteel op het Amsterdamse Rokin, waar de stoet voorbij kwam. De vlaggen hebben allemaal een zwarte wimpel om te wijzen op de minderwaardige positie die de LHBT’ers nog in die landen hebben.

Georgië

Een van de landen waarvandaan sprekers waren uitgenodigd was Georgië. In dat land staan weliswaar geen straffen op homoseksualiteit, maar het organiseren van een Pride is er praktisch onmogelijk.

Opvallende sprekers waren de ambassadeurs uit het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. In het laatste land is vorige maand een voorstel aangenomen die het in de toekomst mogelijk maakt om niet automatisch als man of vrouw in een paspoort geregistreerd, maar als persoon van een andere gender. Ook in Nederland wordt momenteel de discussie gevoerd of mensen een X in het paspoort kunnen krijgen in plaats van een M of V (man of vrouw).