Woede om uitspraak Aboutaleb over ramadan en avondklok: ’Nu het over moslims gaat maakt hij zich ineens zorgen’

PVV-leider Geert Wilders is woest. „Nooit hoorden we Aboutaleb over de avondklok”, schrijft hij op Twitter. „Het maakte hem niets uit, maar nu het over moslims en de ramadan gaat maakt hij zich ineens grote zorgen.”

’Klap in het gezicht’

Leefbaar Rotterdam en de lokale fractie van de PVV hebben schriftelijke vragen ingediend over de uitspraak van Aboutaleb. Het vasten van moslims tijdens de ramadan duurt tot ongeveer 21.30 uur, een half uur na het ingaan van de huidige avondklok. Omdat moslims tijdens de vastenmaand veel bij elkaar over de vloer komen, vreest Aboutaleb dat ze in de knel komen met de avondklok.

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf reageert verbolgen. Ze noemt de ’absurde uitspraken’ een ’klap in het gezicht van vele families die met kerst, verjaardagen, oud en nieuw of begrafenissen hun familie niet konden zien’. Ze heeft voor donderdag een raadsdebat aangevraagd over de kwestie. Ze wil onder meer dat Aboutaleb garandeert dat politie en boa’s tijdens de ramadan even hard zullen optreden.

De ramadan begint dit jaar half april en gaat door tot 12 mei. Dan is het suikerfeest. Aboutaleb zei maandag ook te hopen dat er tegen die tijd meer versoepelingen mogelijk zijn.

Grapperhaus

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie) zei maandag toe in gesprek te gaan met religieuze organisaties, zowel van islamitische als christelijke aard, over de avondklok en de andere coronabeperkingen. De ramadan en Pasen zijn onderwerpen die daarbij nadrukkelijk op tafel komen, aldus Grapperhaus.

De minister gaf tevens aan er veel voor te voelen om de avondklok een uur later in te laten gaan, zodat de spertijd ’meebeweegt’ met de zomertijd die komend weekend ingaat. Bronnen rond het kabinet meldden eerder op de dag al dat die optie op tafel ligt.