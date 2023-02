Premium Het beste van De Telegraaf

Tekst van feestnummer zorgt niet altijd meer voor een glimlach Carnavalskrakers lastig in woke-tijden: ’Geen associatie met alcohol’

Door Roy Klopper

Carnavalszanger Jean Knipping is eigenaar van een uitzendbureau, maar schrijft vooral graag muziek en treedt op met carnaval Ⓒ APA

Carnavalskrakers als ’Bloemetjesgordijn’ stonden vroeger kort voor het feest hoog in de Top 40. Maar waar André van Duins ’Willempie’ in 1976 al gemor opleverde vanwege vermeend bespotten van verstandelijk gehandicapten, is een feestnummer componeren in de huidige woke-tijden al helemaal op eieren lopen.