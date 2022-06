Landelijk voorzitter Bij1 stapt op: ’Ik ben nog nooit zo respectloos behandeld’

„En dat allemaal onder het mom van kritiek. Laat dat maar even bezinken”, schrijft Mills in een verklaring aan de leden van Bij1.

De partij reageert ontstemd. „We zijn overvallen door haar besluit, maar respecteren de keuze.” Bij1 laat weten binnenkort met een ’inhoudelijke reactie’ richting de leden te komen.

Cultuur

Mills maakt in haar brief gehakt van de cultuur binnen de partij van Sylvana Simons: „Ik heb gezien dat leden graag rechtvaardigheid willen, tot een rechtvaardig besluit niet bij hen in het straatje past. Dat leden graag een platte organisatie willen, maar nooit verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen gedrag, en ga zo maar door.”

Het geluid van Mills echoot de kritiek die ook klok rondom het gedwongen vertrek van Quinsy Gario, de voormalige nummer 2 van de partij, vorig jaar. Hij werd er destijds van beschuldigd ’tweedeling te zaaien’ binnen de partij. Het was destijds de nu vertrokken Mills zelf, die sprak van „,toxisch gedrag, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden” over Gario.

De rel was aanleiding voor het bestuur van de Haagse lokale afdeling om in te vertrekken. De opgestapte bestuursleden spraken van een ’giftige interne cultuur’ in de landelijke organisatie.