Rusland: geen bewijs van homovervolging Tsjetsjenië

Eerder deze maand meldde de Russische onafhankelijke krant Novaya Gazeta dat er honderd homoseksuele mannen in de overwegend islamitische Russische deelrepubliek zouden zijn opgepakt en opgesloten. Volgens de krant werden er ook mensen vermoord. De journalisten die het verhaal brachten krijgen sindsdien doodsbedreigingen.

Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov is er geen enkel bewijs dat de berichten kloppen. De Tsjetsjeense leider Kadyrov ontkende de aantijgingen eerder ook al. Hij beweerde dat er in het land geen homo’s zijn. „Je kan geen mensen oppakken of vervolgen als ze niet bestaan in onze republiek,” zei woordvoerder Alvi Karimov tegen persbureau Interfax. „Als zulke mensen in Tsjetsjenië zouden bestaan, dan was dat geen zorg voor de politie want hun eigen familieleden zouden ze allang weggestuurd hebben naar een plek waarvan ze nooit terug kunnen komen.”

De Russische president Poetin heeft afgelopen week een ontmoeting gehad met Kadyrov. De woordvoerder van de president zei maandag geen reden te hebben om te twijfelen aan het verhaal van Kadyrov „totdat er echte aantijgingen zijn. Geen abstracte, anonieme aantijgingen.”

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat homoseksuelen in Tsjetsjenië naar buiten zullen treden uit angst voor represailles.