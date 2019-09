’Ouders medeplichtig aan ontsporing kind’

Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem naar aanleiding van het rapport De Achterkant van Amsterdam, dat vorige week uitlekte via De Telegraaf. In het rapport van de onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp staan alarmerende passages over jongeren die kiezen voor een loopbaan in ’de drugs BV’. Soms al op zevenjarige leeftijd. Vaak kunnen ze de verleiding van het grote geld niet weerstaan.

Duizenden gezinnen in vooral de grotere steden zien hun kinderen of vriendjes thuiskomen met veel geld en zwijgen. Of profiteren zelfs mee. Marcouch vindt ook dat de weg naar het ’snelle geld’ voor jongeren moet worden afgesneden. „En dat betekent meer crimineel geld afpakken, flink handhaven en ook meer aandacht voor het opsporen van drugs”, zo pleit Marcouch voor de terugkeer van narcotica-afdelingen bij de politie-eenheden.

Bekijk ook: Marcouch roept ouders op tot ingrijpen