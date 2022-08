Britse ex-ambassadeur vast in Myanmar, ook duizenden anderen opgepakt door militair schrikbewind

Het paar werd woensdagavond gearresteerd in hun huis in Yangon en vervolgens naar de beruchte Insein-gevangenis gestuurd aan de rand van de stad, waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden. Volgens bronnen dichtbij de familie zijn ze inmiddels teruggebracht naar twee politiebureaus en hebben ze bezoek gehad van familie.

De junta zegt dat ze worden beschuldigd van het overtreden van de immigratiewetten van het land. Op elke aanklacht staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf. Ze zijn twee weken in voorarrest geplaatst en een eerste rechtszitting zal naar verwachting plaatsvinden op 6 september.

De voormalig diplomaat is sinds 2013 directeur van het Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB), een initiatief om commerciële ondernemingen die in het land actief zijn aan te moedigen tot verantwoorde praktijken.

Bowman was van 2002-2006 de Britse ambassadeur in Myanmar en heeft meer dan dertig jaar ervaring met het land. Ze spreekt vloeiend Birmees en bleef er wonen nadat generaal Aung Min Hlaing in februari vorig jaar de macht greep. Ze is een fervent pleitbezorger van verantwoord ondernemen, maar vermeed om in het openbaar commentaar te geven op de crisis in Myanmar.

Haar man is een van de beroemdste kunstenaars van Myanmar en een activist die tussen 1998 en 2004 meer dan zes jaar in de gevangenis zat voor zijn verzet tegen een eerder militair regime. Na zijn vrijlating ontmoette hij toenmalig ambassadeur Bowman voor een reeks schilderijen die hij in de gevangenis had gemaakt met gesmokkeld materiaal. Ze nam de werken van hem over voor zijn eigen veiligheid en het paar trouwde vervolgens in 2006.

Chaos

Myanmar verkeert in politieke en economische chaos sinds het leger de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omver wierp. De junta slaat dissent hard neer, maar de bevolking vecht terug met protesten, stakingen en een landelijk gewapend verzet.

Volgens de organisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zijn sinds de coup zeker 2.239 mensen gedood, maar dit cijfer ligt in werkelijkheid vermoedelijk aanzienlijk hoger. Meer dan 15.000 mensen zijn gearresteerd en 12.119 zitten nog vast.

Bowman is een van de drie buitenlanders die momenteel door het regime worden vastgehouden, samen met de Australische econoom Sean Turnell, een voormalig economisch beleidsadviseur van de afgezette burgerleider Aung San Suu Kyi, en de Japanse filmmaker Toru Kubota.

Sean Turnell wordt berecht op beschuldiging van het schenden van de officiële wet op staatsgeheimen. Ook hij werd vastgehouden in de Insein-gevangenis, voordat het regime hem naar een andere gevangenis in de hoofdstad Naypyidaw stuurde.

Kubota zit sinds juli in de gevangenis. Volgens het Ministerie van Informatie van de junta wordt hij beschuldigd van opruiing en het overtreden van visum- en andere immigratieregels voor zijn vermeende connecties met anti-coupdemonstranten.

De arrestatie van Vicky Bowman komt ruim een maand nadat Myanmar de inkomende Britse ambassadeur Pete Vowles het land uitzette. Groot-Brittannië en andere landen hebben hun diplomatieke banden met Myanmar teruggeschroefd na de staatsgreep en weigerden diplomaten aan te stellen.

Groot-Brittannië kondigde donderdag vijf jaar na de geweldscampagne tegen de Rohingya-moslims nieuwe sancties aan tegen bedrijven die banden hebben met de junta om de toegang van het leger tot wapens en inkomsten te bemoeilijken.