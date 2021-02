Dokter Navalny (55) overlijdt plotseling aan hartaanval

Oppositieleider Alexei Navalny Ⓒ AFP

Dokter Sergei Maksimishin, de dokter die de Russische oppositieleider Alexei Navalny behandelde, is plotseling overleden aan een hartaanval. Maksimishin had de leiding over de intensive care van het ziekenhuis in Omsk, waar Navalny werd behandeld nadat hij vergiftigd was. De ic-arts is 55 jaar geworden.