Onrust onder Britten: tot in verre toekomst strenge coronamaatregelen ondanks positieve cijfers

Boris Johnson gaat volgende week zeker een pint bier drinken als de kroegen weer opengaan. „Maar wel voorzichtig”, zo vatte hij de situatie in zijn land samen. Ⓒ AFP

LONDEN - Het gaat hartstikke goed met de vaccinatie in Engeland. Miljoenen mensen hebben al een eerste spuit gehad en de besmettingscijfers in Europa zijn nergens zo laag als in Engeland. Datzelfde geldt voor de ziekenhuisopnames en de sterftecijfers. Des te groter is de ontzetting van veel Engelsen dat premier Boris Johnson een inktzwart toekomstbeeld schetst waarin zij zich nog lange tijd aan verregaande maatregelen moeten houden. Is deze ’eeuwigdurende lockdown’ een voorbode van wat ook Nederland staat te wachten?