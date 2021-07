Inwoners Haelen en Horn werken hard om nieuwe schade te voorkomen: ’Het is dweilen met de kraan open’

Gerrit Huijbers staat bijna smekend langs de weg een lift te vragen. Hij is onderweg naar huis, naar zijn woonboot, maar de weg waar hij overheen zou gaan is afgesloten. „Ben je katholiek?”, vraagt hij als hem een lift wordt aangeboden. „Dan komen je goede dingen toe.” Zijn woonboot, waar hij al veertig jaar op woont, ligt normaliter aan de overkant waar normaliter de reddingsbrigade huisvest. Ironisch genoeg staat het terrein van de reddingsbrigade volkomen onder water, en verdwijnt het clubhuis langzaam in de Maas.

„Oh jee oh jee”, roept de 76-jarige woonbootbewoner uit als hij langs de kade heen en weer loopt en zijn woning niet meer kan vinden. „Hij is toch niet...” Huijbers slaakt een kreet van opluchting als hij de hoek om loopt en zijn woonboot aantreft, een beetje schuin tegen een rijtje bomen aangedrukt, maar drijvend en wel. „Ik zal wat takken moeten afzagen als het water zakt”, concludeert hij terwijl hij in een kano stapt om zijn drijvende huis te kunnen bereiken. „Maar dat komt wel goed.”

Koude cola

Een paar kilometer verderop, in het dorpje Horn, begeeft een nooddijk het. Langzaam kruipt het water richting De Kemp, de laagstgelegen straat in het dorp. „We hebben die dijk zelf gemaakt”, vertellen jongeren die met zandzakken aan het sjouwen zijn om het woonhuis van hun baas te barricaderen. „Hij heeft het niet gehouden door de druk, maar toch zijn we blij dat hem hebben gemaakt”, vertelt Ronald. „Het heeft iedereen hier twee dagen extra gegeven om zich voor te bereiden.”

Ook in het kleine Limburgse dorpje valt de saamhorigheid op. Buren brengen koude cola en water naar de harde werkers, en Niels staat op zijn sokken in de modderige voortuin van de werkgever van zijn vriend. „Mensen uit omringende dorpen, waar niets aan de hand is, helpen elkaar”, merkt hij op.

Bekijk ook: Nooddijk in Limburgse dorp Horn heeft het begeven

Grootste ramp ooit

Een stukje verderop in de straat komt een vrouw met een labrador poolshoogte nemen. „Ik heb de garage al gebarricadeerd”, vertelt ze. „Maar ik wil even zien of ik nog meer moet doen. Of het water sneller stijgt.” Het gaat mondjesmaat, en lijkt op gegeven moment te stoppen. „Volgens mij zitten wij hoger in het dorp wel veilig”, concludeert ze. „Het water gaat ook heel traag. Het is hier schots en scheef, en soms vervloek je die heuveltjes, maar nu is het fijn.”

„Dit is de grootste ramp hier ooit”, vertelt woonbootbewoners Huijbers. „Veel erger dan in begin jaren negentig.” Ja, toen was het water veel woester en vernietigender. „Maar het komt nu veel en veel verder. En het duurt ook lang. Het schijnt nog dagen te duren voordat het weer een beetje weg is. Het is letterlijk dweilen met de kraan open op deze manier.” Hij concludeert dat zijn woonboot nog waterdicht is, steekt zijn pijp op en kanoot verder. Op naar zijn buren. En hun buren. En hún buren. „Kijken of iemand nog hulp nodig heeft.”