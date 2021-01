Orthodoxen in het nauw

Duizenden orthodoxen verzamelden zich onlangs, tegen de coronaregels, voor de uitvaart van David Hadash, een van hun spirituele leiders. Ⓒ foto REUTERS

TEL AVIV - Volgens de Israëlische CBS is binnen drie decennia een derde van de Joodse bevolking ultraorthodox. Daarmee neemt ook hun politieke macht toe. Nu al controleren zij belangrijke levenszaken als huwelijk en begrafenis. De kloof tussen het seculiere en streng-religieuze deel van de bevolking groeit, en vormt volgens sommige experts zelfs een grotere bedreiging voor de staat Israël dan de Palestijnse kwestie of Iran. Ze leven in hetzelfde land, maar in twee volstrekt verschillende werelden.