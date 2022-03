Rutte: asielstroom uit Oekraïne niet in te schatten

Dat zegt de minister-president donderdagochtend na kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne. Rutte rept van ’hotels en andere opvangmogelijkheden’ voor het geval de gebruikelijke opvangplekken niet afdoende zijn voor de vluchtelingenstroom uit het oosten. Die is volgens Rutte ’heel zichtbaar’. De premier strooit met ’grote complimenten’ voor buurlanden Polen en Moldavië, die het ’overgrote deel’ van de vluchtelingen opvangen.

Ook Nederland wil daar dus een steentje aan bijdragen. „We zullen zo ruimhartig mogelijk opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen”, zegt de premier. „Er is goed overleg met veiligheidsregio’s zodat we kunnen opschalen waar nodig is.” Bij een grote toestroom kan dat ook buiten de ’gebruikelijke procedures’ via het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Rutte: „Die plannen worden voorbereid.”

Regeerakkoord

De oorlog in Oekraïne raakt ook het huishoudboekje van de Nederlandse Staat en burgers. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra opperde deze week in De Telegraaf dat de coalitie terug naar de tekentafel moet en het regeerakkoord moet aanpassen, nu er wensen liggen om meer geld in Defensie te investeren en er grote koopkrachtzorgen zijn door stijgende (energie)prijzen.

VVD-leider Rutte wil niet zo ver gaan om over het openbreken van het regeerakkoord te spreken. „Dat is het niet, want het ligt er al.” Volgens hem is het wel ’altijd zo’ dat er in de coalitie onderhandeld moet worden als er ’grote vraagstukken’ liggen. Het is volgens hem ’niet mogelijk om dat in één of twee weken te doen’. Hij wijst erop dat het kabinet zich vooral richt op lagere inkomens en de onderkant van de middenklasse en waarschuwt: „Het is niet mogelijk om te dempen tegen dit soort stijgende energie- en benzineprijzen.”