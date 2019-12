Jaarwisseling: autobranden, autobranden en autobranden

In het Friese dorp Twijzelerheide werd het maandag al onrustig, toen een container in vlammen opging. Eerder in de week werden in hetzelfde dorp al autobanden in de brand gestoken. Twijzelerheide was tijdens de vorige jaarwisseling ook een bijzonder onrustig dorp.

In Twijzelerheide begonnen de brandjes al ver voor de jaarwisseling. Ⓒ De Vries Media

In Veen – grofweg tussen Gorinchem en Den Bosch - werden maandag al twee auto’s in brand gestoken: de brandweer kon in de Witboomstraat niet veel meer doen dan een beetje nablussen.

In Veen gingen twee auto’s in vlammen op. Ⓒ FPMB Erik Haverhals

Ook maandagavond: een brandende Volkswagen Polo in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Aan de Rooseveltlaan raakte een auto door brandstichting van binnen zeer zwaar beschadigd. De wagen is vermoedelijk ook total-loss en is afgesleept. Eerder op de avond ging er al een motor in vlammen op bij de Daalsetunnel in Utrecht. Aan de Orinocodreef in Utrecht barstte een Smart uiteen nadat er een zware vuurwerkbom in was ontploft.

In Kanaleneiland raakte een geparkeerde auto total-loss toen er een vuurwerkbom in ontplofte. Ⓒ Michiel van Beers

Op Oudjaarsdag was het niet veel beter: rond 17.45 werd in Apeldoorn een autobrand gemeld aan de Regge. Ter plaatse bleek het om twee brandende auto’s te gaan.

Aan Apeldoorn vlogen twee auto’s in brand. In een van de twee wagen zat vuurwerk... Ⓒ News United / Luciano De Graaf

In een van de auto’s is het aanwezige vuurwerk in brand gevlogen. De brandweer is de brandende auto’s aan het blussen. Een derde auto liep lichte schade op.

Op de kruising Kelvinstraat met de Langewijk in Dedemsvraat vloog op oudjaarsavond een auto in brand. Dat wordt ter plaatse ook wel een vreugdevuur genoemd. De brandweer was snel ter plekke om het vuurtje te blussen.