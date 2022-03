Celstraffen tot half jaar voor leden verboden pedoclub Martijn

Dat bepaalde de rechtbank van Rotterdam dinsdagmiddag. Er was een jaar geëist. De zaak van de derde verdachte in de zaak, Nelson M. uit Lelystad, is aangehouden zodat M. zelf nog gehoord kan worden. Hij vluchtte kort voor de inhoudelijke behandeling naar Mexico, waar hij aangaf politiek asiel aan te vragen. M. maakte bezwaar dat er geen videoverbinding met hem tot stand was gebracht tijdens de inhoudelijke behandeling.

De rechter achtte wettelijk en overtuigend bewezen dat U. uit Hengelo en De J. – die voorheen bij U. woonde, maar inmiddels in Lelystad zou wonen – de verboden verklaarde pedoclub Martijn ondergronds heeft voortgezet.

Verboden verklaard

Vereniging Martijn werd in 2014 door de Hoge Raad verboden verklaard om minderjarigen te beschermen tegen de denkbeelden en opvattingen van de bestuursleden. De pedoclub wil seksueel verkeer tussen volwassenen en minderjarigen normaliseren en legaliseren.

Het drietal – dat verstek liet gaan bij de inhoudelijke behandeling en bij de uitspraak – zou in de jaren na het verbod op andere kanalen zijn doorgegaan met hun strijd. Ze ontkennen of bagatelliseren volgens het OM de schadelijkheid van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen en zetten kinderen als lustobject neer.

Dat gebeurde volgens het OM tussen april 2014 en maart 2021 met publicaties op websites en sociale media en door het versturen van e-mails naar leden op een mailinglist. Op zijn website heeft U. volgens het OM kinderen als seksuele wezens omschreven. De J. zou de site hebben ontworpen en het technisch beheer hebben verzorgd.

’Pedohandboek’

Ook zouden ze zich volgens justitie schuldig hebben gemaakt aan verspreiding van het zogeheten ’pedohandboek’, dat in Duitsland al geruime tijd is verboden, maar in Nederland formeel nog niet. In dat manifest staan tips hoe kinderen zijn te misbruiken zonder dat er sporen worden achtergelaten.

U. is bekend als voorzitter van Martijn en voorheen ook van de politieke partij PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit).

Oprichter Marcel Jeninga van de Stichting Strijd Tegen Misbruik trok enkele jaren geleden aan de bel over de drie oud-leden. Hij werd na die tijd bedreigd door onder anderen Nelson M., wat leidde tot een nieuwe aangifte. Hij zegt in een reactie opgelucht te zijn na het vonnis. „Ik ben er tevreden mee”, aldus Jeninga.