Agent neergestoken door ’verwarde Pool’ in Brabants dorpje

De man liep al vanaf de ochtend door het dorp en maakte een verwarde indruk. Toen de politie arriveerde stak hij een van de agenten met een mes. De agent raakte daarbij lichtgewond. Collega’s zagen zich daarop genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. „Toen dat niet het gewenste effect had en de man een dreigende houding bleef vertonen, zat er niets anders op dan de man gericht neer te schieten”, aldus een politiewoordvoerder.

Een echtpaar op leeftijd dat vlakbij de plaats delict woont, verbaasd zich over wat er in hun doorgaans zo rustige dorpje is gebeurd. „Zulke dingen maken we hier nooit mee. Een jaar of zes, zeven geleden is hier een jonge dorpsgenoot verdronken in het kanaal. Dat was een groot drama. Maar verder is het hier altijd erg rustig”, aldus de vrouw.

’Zag hem al lopen’

Haar man kwam vanmiddag onverrichter zake terug van het boodschappen doen, want hij kon het kanaal richting de dorpskern niet over: „Er was overal politie. Toen bleek er een politieman neergestoken en de dader dus neergeschoten te zijn. Ik had de dader eerder vandaag ook al zien lopen. ’Die is helemaal van het padje’ dacht ik toen al. Andere dorpsbewoners zeggen toen al een mes te hebben gezien, maar ik zag alleen maar dat ’ie aardig in de war was. Het leek wel of ’ie onder invloed van drugs was. Hij zwalkte over straat en liep in zichzelf te praten.”

Volgens de dorpsbewoner droeg de man een hoodie: „Hij had steeds de capuchon op. Hij keek ook veel naar beneden. Maar het was zeker niet iemand uit het dorp. Eerder iemand van buitenlandse komaf.”

Afkomst

Dat laatste blijkt te kloppen. Volgens de politie gaat het om een 22-jarige man uit Polen.

Op de plek aan de Moergestelseweg (vlak voor de sluis/brug) waar de man werd neergeschoten is het mes gevonden. De Rijksrecherche doet daar momenteel nog verder onderzoek.

Volgens politiemensen ter plaatse is hun collega lichtgewond geraakt. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Over de verwondingen van de neergeschoten dader is niets bekend, maar de man is volgens de politie wel buiten levensgevaar.