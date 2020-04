Pool (22) steekt agent neer in Brabant, politie lost schot

De politie kreeg rond 12.30 uur een melding over een man die op de Moergestelseweg met messen zou rondlopen. Toen agenten ter plaatse kwamen, spraken zij hem aan. Hierop stak de man een van de agenten met een mes, aldus de politie. Toen hij na een waarschuwingsschot niet stopte, is er één keer gericht geschoten. „De verdachte is aangehouden en buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De messen zijn in beslaggenomen”, aldus de politie.

De agent is lichtgewond geraakt en ook naar het ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche en forensische opsporing zijn in Haghorst om onderzoek te doen.

Later meer.