Mobiel telefoneren kan niet: ’Er viel al een dode’ Kattendijke onbereikbaar voor buitenwereld

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Jacco van Damme, staand in zijn tuin, heeft zo goed als geen bereik met zijn mobiele KPN abonnement Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

KATTENDIJKE - Nu de jarenlang haperende postbezorging in het Zeeuwse Kattendijke eindelijk rimpelloos verloopt, is het er momenteel amper mogelijk om mobiel te telefoneren. Een gevaarlijk probleem, zo klagen de dorpelingen: „Er viel al een dode omdat hulpverzoeken per sms niet binnenkwamen.”