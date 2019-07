Nederlandse (52) overleden na val van berg Italië

De Nederlandse moeder was aan het wandelen met haar echtgenoot en hun twee kinderen van 12 en 14 jaar op de bergeketen Pale di San Martino, ook wel Palagroep genoemd. Op circa 1.800 hoogte is ze uitgegleden en zo’n honderd meter naar beneden gevallen in het Pradidali-kanaal. Haar 12-jarige kind ging nog naar beneden om de moeder te zoeken. Ook hebben ze hulp ingeroepen.

De reddingsdienst van de Alpen Soccorso Alpino is toen ingeschakeld en met een helikopter naar de plek gekomen waar ze was gevallen, maar er viel niets meer aan te doen. De Nederlandse was al overleden. Haar stoffelijk overschot is gebracht naar het mortuarium van Pieve in de gemeente Primiero. Door de jonge leeftijd van de kinderen en de traumatische ervaring die ze hebben opgedaan is er plaatselijk psychologische steun voor ze georganiseerd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat paraat voor het verlenen van consulaire hulp, indien gewenst.